Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провел телефонный разговор с главкомом силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе Кристофером Каволи.

«Планируем направления сотрудничества на 2024-2025 годы. <…> Поблагодарил [Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним», — написал Сырский.

Также стороны обсудили поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО).

7 августа экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что атака украинских диверсантов на Курскую область – это реализация «хитрого плана» президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. Так Киев показывает западным партнерам свою силу, чтобы добиться новых поставок оружия, считает отставной полковник.

Ранее в США заявили, что ВСУ вынуждены использовать оружие НАТО без резерва.