Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ сделал звонок в НАТО после атаки на Курскую область

Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим силами НАТО в Европе Каволи

close
100%
Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провел телефонный разговор с главкомом силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе Кристофером Каволи.

«Планируем направления сотрудничества на 2024-2025 годы. <…> Поблагодарил [Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним», — написал Сырский.

Также стороны обсудили поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО).

7 августа экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что атака украинских диверсантов на Курскую область – это реализация «хитрого плана» президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. Так Киев показывает западным партнерам свою силу, чтобы добиться новых поставок оружия, считает отставной полковник.

Ранее в США заявили, что ВСУ вынуждены использовать оружие НАТО без резерва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами