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Описан новый план Британии по слежке за спутниками России

Британия расположит в Уэльсе систему радаров для мониторинга космоса

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Pixabay

Великобритания планирует установить радиолокационную станцию в Уэльсе для мониторинга спутников России и Китая, которые, по мнению властей западной страны, представляют потенциальную угрозу. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Согласно информации издания, новая система радаров, известная как Deep Space Advanced Radar Capability (DARC), будет размещена на бывшей базе королевских ВВС Брауди в Пембрукшире. Основной задачей комплекса станет защита критически важных спутниковых коммуникационных и навигационных сетей.

Это часть совместных усилий стран альянса AUKUS. В декабре 2023 года Австралия, Великобритания и США представили план по развертыванию DARC, который обеспечит непрерывное наблюдение за космическими объектами и их идентификацию в любых погодных условиях.

В июле сообщалось, что страны альянса AUKUS рассматривают возможность начала сотрудничества в космосе.

До этого КНР успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02. Его собираются использовать для передачи географических данных для переписи земельных ресурсов и для проведения исследований.

Ранее стало известно, как европейский бойкот России в космосе повлиял на ЕС.

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