Подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Ведомство отметило, что российские войска также поразили формирования 14-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны, 1-й бригады национальной гвардии. Удары по позициям ВСУ нанесли в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

В результате операций, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла до 460 солдат, боевую бронированную машину «Казак», бронемашину «MaxxPro» самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30, две боевые машины РСЗО «Vampire», станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов.

Из этой же сводки следует, что ВСУ потеряли до 415 солдат, четыре танка и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север». Цели были поражены в Сумской, Харьковской и Курской областях.

Ранее были раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг».