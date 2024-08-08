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Бойцов ЧВК «Вагнер» направили в Курскую область

RTVI: боец «Вагнера» заявил о переброске сил ЧВК из Мали в Курскую область

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Евгений Биятов/РИА Новости

«Вагнеровцев» из Мали перебрасывают в Курскую область. Об этом заявил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

8 августа военкор Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе региона. На кадрах, которые показал корреспондент, вагнеровцы сказали, что возвращаются в Россию. По их словам, они направляются в Курск, чтобы разбить подразделения армии Украины.

С утра 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. По данным Генштаба, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек, их продвижение вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее было названо подразделение, остановившее ВСУ на границе Курской области.

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