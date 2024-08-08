Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН отреагировали на удар ВСУ по военкору ВГТРК Поддубному

Представитель ООН: атаки на журналистов нарушают Женевские конвенции

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Атака по журналистам даже в зонах боевых действий является нарушением Женевских конвенций. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, пишет РИА Новости.

По ее словам, в Организации Объединенных Наций знают о том, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области. Сейчас ООН пытается получить дополнительную информацию по этому инциденту, отметила Троссел.

«Журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом», — подчеркнула она.

Представитель УВКПЧ напомнила, что Женевские конвенции запрещают атаковать журналистов даже в зонах боевых действий.

7 августа в Курской области украинский дрон попал в машину военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, он находится в тяжелом состоянии в больнице с ожогами и травмой головы. Военкор посвятил жизнь освещению военных конфликтов, прошел множество горячих точек. В курский регион он приехал специально, чтобы вести репортажи об украинской атаке на приграничье. Знакомые отмечают бесстрашие Поддубного и его готовность помогать другим, в том числе коллегам. Все, что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами