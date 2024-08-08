В ООН отреагировали на удар ВСУ по военкору ВГТРК Поддубному

Атака по журналистам даже в зонах боевых действий является нарушением Женевских конвенций. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, пишет РИА Новости.

По ее словам, в Организации Объединенных Наций знают о том, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области. Сейчас ООН пытается получить дополнительную информацию по этому инциденту, отметила Троссел.

«Журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом», — подчеркнула она.

Представитель УВКПЧ напомнила, что Женевские конвенции запрещают атаковать журналистов даже в зонах боевых действий.

7 августа в Курской области украинский дрон попал в машину военкора Евгения Поддубного. Журналист выжил, он находится в тяжелом состоянии в больнице с ожогами и травмой головы. Военкор посвятил жизнь освещению военных конфликтов, прошел множество горячих точек. В курский регион он приехал специально, чтобы вести репортажи об украинской атаке на приграничье. Знакомые отмечают бесстрашие Поддубного и его готовность помогать другим, в том числе коллегам. Все, что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Международная федерация журналистов отреагировала на атаку на Поддубного.