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Генерала Попова призвали «выслать» на бои в Курскую область

Mash: «Армия защитников Отечества» попросила отправить генерала Попова под Курск

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Организация «Армия защитников Отечества» обратилась с заявлением в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой «строго наказать» бывшего командующего58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова, отправив его в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Руководитель организации Иван Отраковский рассказал каналу, что Попов является опытным и грамотным солдатом, командуя 58-й армией, он остановил продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

По мнению Отраковского, неправильно Попову сидеть под домашним арестом, когда у него такой боевой опыт и, когда у российской границы не тихо.

«Крайне глупая и недальновидная идея. Поэтому и просят ужесточить меру, снять с генерала браслет и отправить его к своим в Курскую область, где Попова очень ждут и крайне рады будут видеть», — заявил общественник.

Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

15 июля 235-й гарнизонный военный суд перевел генерала под домашний арест. Защита экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявила, что согласна с изменением меры пресечения, однако считает несправедливым продление срока домашнего ареста.

7 августа Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу Ивана Попова на решение поместить его под домашний арест.

Ранее стало известно, где будет отбывать домашний арест генерал Попов.

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