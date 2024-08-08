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Стало известно, сколько человек эвакуировали с территории Курской области

Белостоцкий: 3 тысячи человек эвакуированы с территорий Курской области

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milinfolive/Telegram

Врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала заявил, что с обстреливаемых территорий Курской области эвакуировали порядка трех тысяч человек.

По его словам, 1,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

«Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали», — поделился Белостоцкий.

До этого эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов в беседе с Tsargrad.tv заявил, что цель напавших на Курскую область украинских военных — это захват не городов, а Курской атомной станции. Если эта цель будет достигнута, Украина получит огромный козырь.

Если украинские диверсанты сумеют заминировать АЭС, то получат большое преимущество, а с учетом численности прорвавшейся в регион группировки и их вооружения это реальная задача, поэтому российские военные принимают меры по усилению ее защиты, заключил Масликов.

Ранее в Германии прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.

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