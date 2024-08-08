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Власти рассказали, как проходила эвакуация жителей Суджанского района Курской области

Белостоцкий: жителей Суджанского района эвакуировали на бронированных машинах

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Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала рассказал, что жителей Суджанского района эвакуировали на бронированных машинах.

«Все мирное население, которое хотело выехать, мы максимально вывезли. У нас есть горячая линия, бронированные машины, мы ночью вывозим население под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР (пункты временного размещения. — «Газета.Ru») города Курска», — поделился Белостоцкий.

До этого военный журналист Александр Шарковский сообщал, что Украина направляет на атаку Курской области дополнительные силы, что говорит о создании специальной военной группировки или войскового объединения, задача которого — прорыв на территорию России.

К границе сначала подошел первый эшелон военных из тысячи бойцов и 11 танков, считает эксперт. По его словам, в дальнейшем на помощь наступательной батальонной группе направляли дополнительные силы.

Ранее в Курской области заявили об отступлении ВСУ.

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