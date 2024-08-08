Стали известны подробности ранения корреспондента ВГТРК Поддубного

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц поделился подробностями ранения корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.

По словам Коца, вероятнее всего, машину Поддубного атаковал дрон-камикадзе. В течение дня военкор вместе с оператором Рубеном Меробовым и звуковиком Стасом Еловским выходил в эфир в опасной близости от города Суджи в Курской области.

«[Они] подъехали практически к въездному кольцу в город, раздались автоматные очереди. Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего, дрон-камикадзе», — поделился Коц.

Внедорожник военкора съехал в кювет. Его товарищи вытащили Поддубного из горящего джипа. Корреспондент получил ожоги спины и осколочные ранения. Его доставили в курскую больницу.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев со ссылкой на приемную губернатора Курской области сообщил, что военкор Поддубный был атакован дроном, но выжил.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военного корреспондента Евгения Поддубного из больницы.