Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности ранения корреспондента ВГТРК Поддубного

Военкор Коц рассказал подробности ранения корреспондента ВГТРК Поддубного

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц поделился подробностями ранения корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.

По словам Коца, вероятнее всего, машину Поддубного атаковал дрон-камикадзе. В течение дня военкор вместе с оператором Рубеном Меробовым и звуковиком Стасом Еловским выходил в эфир в опасной близости от города Суджи в Курской области.

«[Они] подъехали практически к въездному кольцу в город, раздались автоматные очереди. Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего, дрон-камикадзе», — поделился Коц.

Внедорожник военкора съехал в кювет. Его товарищи вытащили Поддубного из горящего джипа. Корреспондент получил ожоги спины и осколочные ранения. Его доставили в курскую больницу.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев со ссылкой на приемную губернатора Курской области сообщил, что военкор Поддубный был атакован дроном, но выжил.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военного корреспондента Евгения Поддубного из больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами