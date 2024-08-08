Генерал Булгаков обжаловал свой арест

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков обжаловал арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что заявка на арест мужчины поступила в Басманный суд, который избрал ему меру пресечения, которую позже рассмотрит Мосгорсуд.

До этого сообщалось, что арестованный по делу о коррупции Булгаков сотрудничает со следствием.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее следствие оценило материальный ущерб от «махинаций» экс-замминистра обороны Булгакова.