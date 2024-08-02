Бывший замглавы Минобороны сотрудничает со следствием

Бывший заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, которого арестовали в рамках уголовного дела о коррупции, сотрудничает с органами предварительного следствия, пытаясь доказать свою невиновность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — рассказал источник агентства.

По его словам, Булгаков все также отвергает свою причастность к коррупционным преступлениям.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее у Булгакова нашли люксовый автомобиль.