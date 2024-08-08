Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ контратаковать силы РФ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники в течение суток пытались контратаковать российских военнослужащих под Глубоким, Липцами и Волчанском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

По его словам, штурмы в основном велись малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Марочко подчеркнул, что все попытки украинской армии вытеснить российские подразделения с занимаемых рубежей не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не было допущено.

Военный эксперт добавил, что ВСУ, неся потери, временами продолжают пытаться контратаковать в районах упомянутых населенных пунктов, однако в целом боевые действия для российских войск носят позиционный характер.

7 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 220 бойцов в результате боев в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка в Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.