Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ контратаковать силы РФ в Харьковской области

Марочко: ВСУ в минувшие сутки безуспешно пытались контратаковать силы РФ под Волчанском

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники в течение суток пытались контратаковать российских военнослужащих под Глубоким, Липцами и Волчанском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

По его словам, штурмы в основном велись малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Марочко подчеркнул, что все попытки украинской армии вытеснить российские подразделения с занимаемых рубежей не увенчались успехом. Прорыва линии обороны не было допущено.

Военный эксперт добавил, что ВСУ, неся потери, временами продолжают пытаться контратаковать в районах упомянутых населенных пунктов, однако в целом боевые действия для российских войск носят позиционный характер.

7 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 220 бойцов в результате боев в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка в Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами