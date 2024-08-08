В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

На территории контролируемой Киевом части Херсонской области был поврежден взрывом объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Также сообщается о повреждении газопровода и хозяйственных сооружений.

До этого три человека пострадали при обстреле ВСУ села Каиры на территории контролируемой РФ части Херсонской области.

Сальдо добавил, что за вторник и ночь на 7 августа ВСУ в общей сложности выпустили 32 снаряда из артиллерии по населенным пунктам левобережной части Херсонской области. Также украинские военные использовали для атак на гражданские объекты мины и беспилотники. Под обстрелы попали Алешки, Каховка, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Ольгино, Старая Маячка.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.