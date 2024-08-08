В Белгородской области от атак ВСУ за сутки пострадали 16 жителей

Украинские военнослужащие за минувшие сутки 86 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате чего пострадали 16 местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что населенные пункты подвергались обстрелам из разных видов оружия и ударам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«16 мирных жителей пострадали, 13 [из них] до сих пор находятся в медицинских учреждениях», — подчеркнул глава субъекта.

По его словам, состояние одного раненого оценивается как тяжелое. Тем не менее сейчас жизни гражданина ничего не угрожает, добавил Гладков.

Утром 8 августа губернатор Белгородской области заявил, что два украинских дрона атаковали поселок Борисовка на территории региона. Целью стал местный инфраструктурный объект, у которого оказались повреждены навес и остекление.

Кроме того, один БПЛА взорвался около частного дома в селе Черемошное. В здании была нарушена работа газовой трубы, а также были выбиты окна. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны украинских войск пострадали ребенок и двое взрослых.