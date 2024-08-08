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Силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями за ночь

МО: 14 дронов ВСУ сбили над Белгородской и 2 — над Курской областями за ночь

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи сбили 16 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

В министерстве заявили, что украинские военные ночью предприняли попытки совершить атаки с применением беспилотников самолетного типа на российские объекты.

В ведомстве уточнили, что 14 дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Курской.

Утром 8 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов и пять ракет. Он также призвал жителей региона не приближаться к обломкам ракет и дронов, напомнив, что трогать их опасно.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке двух дронов на регион. По его словам, в поселке Борисовка FPV-дрон атаковал объект инфраструктуры, в результате чего пострадали остекление и навес здания. Еще один беспилотник взорвался рядом с частным домом в селе Черемошное Белгородского района

Ранее в Шебекино два дрона ВСУ атаковали квартиру в многоэтажном доме.

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