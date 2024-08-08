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Российские солдаты уничтожили БМП Bradley на Донецком направлении

Минобороны РФ: расчет дронов ликвидировал БМП Bradley на Донецком направлении

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Юг» вывели из строя боевую машину пехоты (БМП) Bradley и сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

По информации ведомства, боевую задачу выполнил расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Операторы заметили на поле боя БМП американского производства, которая прикрывала подразделения украинских войск.

В результате дроны Вооруженных сил РФ нанесли удар по Bradley, обездвижив машину. После этого ее поразили артиллерийские расчеты.

«Тем самым [российские солдаты] сорвали очередную безуспешную попытку противника произвести ротацию на [Донецком] направлении», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Как сказал оператор БПЛА с позывным «Ястреб», уничтоженная техника находилась в тылу ВСУ. Расстояние до Bradley составляло не менее 8 км, уточнил военнослужащий.

7 августа в Минобороны РФ заявили, что расчеты дронов ликвидировали гаубицу M-777 американского производства на правом берегу реки Днепр. Орудие находилось в 30 км от береговой линии. Сначала его обнаружил беспилотник Zala, а затем поразил барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее операторы БПЛА проводили сдавшегося в плен бойца ВСУ до позиций российских войск на Запорожском направлении.

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Операция на Украине
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