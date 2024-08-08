Подлодку «Амур 950» представят на выставке

Центральное конструкторское бюро «Рубин» впервые продемонстрирует на выставке «Армия-2024» неатомную подводную лодку морской зоны «Амур 950», оснащенную вертикальными пусковыми установками для ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

ЦКБ «Рубин» является ведущим разработчиком стратегических атомных подводных лодок, многоцелевых неатомных подводок и подводных аппаратов в России. Выставка «Армия-2024» пройдет с 12 по 18 августа в Кубинке, Подмосковье.

«На выставке мы представим неатомную подводную лодку морской зоны «Амур 950», которая обладает вертикальными пусковыми установками. Это фактически морская плавбатарея, способная осуществлять мощные залповые удары по вражеским кораблям и береговым объектам,» — говорится в сообщении.

Подводная лодка отличается малошумностью и высокой гидроакустической осведомленностью, что делает ее идеальной для разведывательных операций и скрытого наблюдения.

Недавно СМИ написали, что британские атомные подлодки используют разработанные в России программы. Инженеры атомных подводных лодок Великобритании используют программное обеспечение (ПО), которое разрабатывали специалисты в России и Белоруссии. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на документы минобороны Соединенного Королевства.

Ранее США столкнулись с проблемами в производстве атомных подводных лодок.