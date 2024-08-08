СМИ: в ходе нападения ВСУ на Курскую область погибла беременная женщина

В ходе нападения на Курскую область от рук военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла 28-летняя беременная женщина, находившаяся в автомобиле при эвакуации. Об этом со ссылкой на мужа погибшей сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что его семья на двух автомобилях ехала из деревни Куриловка в Курск. В пути по ним начали стрелять военнослужащие ВСУ. В его машине находились его мать и сын (они не пострадали), жена ехала во втором автомобиле сзади. После ранения она потеряла сознание и врезалась в машину мужа.

Антон доставил супругу в больницу, но врачи не смогли спасти ее.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее США назвали действия Украины в Курской области «самообороной».