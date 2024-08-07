Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Репортаж Поддубного из Курской области показали в прямом эфире

Репортаж Поддубного вышел в эфире телеканала «Россия 1»

close
100%
poddubny_official/VK

Репортаж корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного из Курской области вышел в эфире программы «Вести» вечером в среду, 7 августа.

В репортаже корреспондент заявил, что российские подразделения продолжают уничтожать личный состав и технику украинской стороны.

По словам Поддубного, в Суджанском районе идут ожесточенные бои, в небе над регионом работает армейская и оперативно-тактическая авиация.

Он добавил, что бои в приграничье продолжаются, части российской армии делают все возможное, чтобы выбить подразделения противника с российской территории.

7 августа Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. По информации Царева, украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находился военкор.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено. По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее Белый дом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами