Репортаж корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного из Курской области вышел в эфире программы «Вести» вечером в среду, 7 августа.

В репортаже корреспондент заявил, что российские подразделения продолжают уничтожать личный состав и технику украинской стороны.

По словам Поддубного, в Суджанском районе идут ожесточенные бои, в небе над регионом работает армейская и оперативно-тактическая авиация.

Он добавил, что бои в приграничье продолжаются, части российской армии делают все возможное, чтобы выбить подразделения противника с российской территории.

7 августа Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. По информации Царева, украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находился военкор.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено. По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее Белый дом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.