Военкор Поддубный жив, это подтвердили военнослужащие, которые его нашли

Военкор Евгений Поддубный жив и доставлен в Курскую областную больницу. Telegram-канал Baza связался с военнослужащими, которые нашли раненого журналиста.

По их словам, у Поддубного сильные ожоги, он плохо разговаривает. При нем нашли документы, по которым его удалось идентифицировать.

7 августа сообщалось, что военкор Поддубный погиб в Курской области при исполнении служебного долга. В его автомобиль попал FPV-дрон.

Известно, что журналист ехал освещать обстановку в Судже. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем Telegram-канале днем в среду, 7 августа.

Одним из первых о гибели репортера ВГТРК сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее военкор Поддубный назвал цель атак ВСУ на приграничные заправки в Курской области.