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Военкор Поддубный ранен и находится в больнице

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен и находится в больнице

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poddubny_official/VK

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный жив и находится в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

Журналист, находившийся в Курской области, получил ранение в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. В настоящее время он находится в Курской областной больнице.

До этого заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин заявил, что Поддубный, о гибели которого сообщалось ранее, жив.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев также сообщил, что Поддубный выжил при атаке в Курской области. По его словам, журналист получил ожоги и травму головы.

Одним из первых о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

7 августа Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Украинский FPV-дрон ударил в автомобиль, в котором находился военкор.

Ранее Белый дом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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