Генералу Булгакову предъявили обвинение

Бывшему заместителю главы Минобороны России генералу армии Дмитрию Булгакову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

По его словам, обвинение связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

«Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует», — сказал представитель правоохранительных органов.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». К его делу приобщили содержимое шести банковских ячеек неназванного банка.

РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. После этого СК возбудил дело против руководства комбината.

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год. Он отвечал за тыловое обеспечение армии. Булгакова отправили в отставку через три дня после объявления в сентябре 2022-го частичной мобилизации и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения.

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