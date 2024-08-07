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Вертолеты ударили по ВСУ на границе с Курской областью

Минобороны: вертолеты Ка-52 нанесли удары по ВСУ на границе с Курской областью

Экипажи вертолетов Ка-52 армейской авиации нанесли удары по живой силе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

По информации министерства, для ударов по разведанным целям были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые авиационные ракеты «Вихрь».

Как заявили в военном ведомстве, после осуществления атак экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — сказано в сообщении Минобороны.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено.

По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.

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