Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы атаковали судно и два американских эсминца в Красном море

Йеменские хуситы атаковали два эсминца США и судно Contship Ono в Красном море

close
100%
Khaled Abdullah/Reuters

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке американских военных кораблей и коммерческого судна в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.

По его данным, движение провело три операции.

«В ходе одной из них <…> было атаковано судно Contship Ono», — отметил Сариа.

В конце июля Йеменские хуситы заявили об ударах по району Эйлата и судну США в Красном море при помощи баллистических ракет и беспилотников.

20 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. В результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответом на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне. Хуситы назвали атаку израильской агрессией и пообещали ответить.

Ранее хуситы заявили, что хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами