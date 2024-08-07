Хуситы атаковали судно и два американских эсминца в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке американских военных кораблей и коммерческого судна в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.

По его данным, движение провело три операции.

«В ходе одной из них <…> было атаковано судно Contship Ono», — отметил Сариа.

В конце июля Йеменские хуситы заявили об ударах по району Эйлата и судну США в Красном море при помощи баллистических ракет и беспилотников.

20 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. В результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответом на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне. Хуситы назвали атаку израильской агрессией и пообещали ответить.

Ранее хуситы заявили, что хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.