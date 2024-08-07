В сети появилось видео с пленным солдатом ВСУ

Телеканал RT опубликовал видео с солдатом ВСУ, которого захватили в плен в приграничных районах Курской области.

«Надо было село Гордеевка поснимать <...> для командования <...> что заняли <...> [ударило] чем-то тяжелым, я проснулся — нету никого», — поделился пленный.

Мужчина добавил, что украинские военные шли в направлении Суджи.

До этого глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил, что обстановка в населенном пункте остается напряженной.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Войска прикрытия государственной границы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки ВСУ и наносили огневое поражение по противнику на территории Сумской области.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Курскую область будут направлены врачи из Москвы.

Ранее жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах людей из Суджи.