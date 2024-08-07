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Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Документом предусматривается призвать в сентябре — ноябре 2024 года на срочную военную службу граждан Беларуси мужского пола», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о белорусах, которым уже исполнилось 18 лет, и кто не имеют права на отсрочку. Принятие указа позволит властям своевременно провести мероприятия по призыву. В документе обратили внимание, что во время весеннего призыва в воинские формирования Белоруссии направили около 10 тысяч человек.

В начале июля в Белоруссии сообщили о том, что Украина стягивает к границам республики войска, оружие и военную технику. В Минске уже заявили, что способны предотвратить любые провокации, и допустили возможность применения ядерного оружия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что враги Белоруссии хотят довести эскалацию до того, что «мир вздрогнет».

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