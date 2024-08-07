Истребители F-16 не сыграют значительной роли в сражениях в небе над Украиной и не помогут Вооруженным силам Украины получить превосходство над российской армией. Об этом в интервью журналистке Рейчел Блевинс заявил американский военный эксперт Марк Слебода.

«Несмотря на все хлопоты и расходы, эти F-16 — скорее политический жест, чем действительно серьезное военное «вундерваффе», которое изменит ход конфликта. Вероятно, поэтому многие отреагировали на это довольно слабо, пока Зеленский делает все возможное, чтобы снова переключить внимание мира на себя», — заявил Слебода.

Основными рисками для американских истребителей на Украине являются собственные истребители Воздушно-космических сил России и силы противовоздушной обороны ВС России.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что поставки Украине истребителей F-16 не станут «волшебной таблеткой», на которую так рассчитывают в Киеве.

Ранее военный аналитик предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время.