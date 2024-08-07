Минобороны показало уничтожение техники ВСУ рядом с Курской областью

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской военной техники в приграничном районе с Курской областью.

Согласно сообщению ведомства, расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате оказалась уничтожена боевая и специальная техника украинской стороны.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на источники в Вооруженных силах РФ сообщало, что ракеты комплекса «Искандер» уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1», которые находились в приграничье Курской области.

Минобороны РФ также заявляло, что в ответ на атаку ВСУ на российский регион были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе шести населенных пунктов в Сумской области.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Кроме того, в течение всего дня украинские войска обстреливали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Суджа, где пострадали несколько человек и были повреждены жилые дома. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее журналисты выяснили, сколько солдат потеряли ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.