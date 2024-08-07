Политолог объяснил, как Украина хочет задействовать Африку в борьбе с Россией

Украина через сотрудничество с террористами и сепаратистами в странах Африки пытается навредить России, открывая тем самым второй фронт против Москвы. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт отметил, что планы Украины не соответствуют долгосрочным интересам ее западных партнеров. В частности, если в результате дестабилизации ситуации в Африке будет создано государство повстанцев-туарегов, то нельзя исключить вероятности их набегов на соседние государства, отметил политолог.

«Наверное, на эти долгосрочные проблемы Запад закрывает глаза, поскольку он рассматривает положение в черно-белом виде: все, что вредит России, считается хорошим для Запада», — сказал Кортунов.

31 июля издание Senenews сообщило, что власти Мали и Мавритания ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами. Авторы материала подчеркнули, что участие военных Украины усложняет ситуацию в регионе.

7 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина решила открыть «второй фронт» в Африке из-за отсутствия возможности победить Россию на поле боя.

Ранее на Западе заявили, что Буданов давно готовил атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке.