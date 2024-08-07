В Мали связали поддержку Украины боевиков в стране с помощью Запада

Соединенные Штаты и Франция помогали Украине в поддержке боевиков на севере Мали, так как самостоятельно украинская разведка сделать это не в состоянии. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара.

«Я считаю, что Украина не способна собрать разведывательную информацию. Должно быть, она в основном была передана через американцев, потому что они способны получить такую информацию», — заявил Уатара.

Малийский политик также добавил, что с разведывательной поддержкой боевиков на севере страны может быть связана Франция, бывшая метрополия африканской республики.

До этого представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство не планировало поддерживать боевиков в Мали.

28 июля колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль. Власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в африканской стране.

Ранее в СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Украиной.