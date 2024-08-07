Пятнадцать человек скрываются от обстрелов в монастыре под Курском. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«15 человек укрываются в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района. Здание постоянно обстреливают», — говорится в сообщении.

По словам настоятеля монастыря игумена Питирима, внутри находятся 15 священнослужителей, среди них нет раненых или детей.

Игумен также добавил, что на данный момент разрушен монастырский собор и второй храм, а также повреждены корпуса. Связь с находящимися в монастыре очень плохая и работает с перерывами.

До этого газета The Hill писала, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область расстроит Соединенные Штаты, поскольку Вашингтон якобы стремился не допустить эскалации конфликта.

Там также отмечается, что Россия, вероятно, «ответит агрессией» на подобную атаку Курской области.

Ранее в Генштабе ВС РФ назвали потери ВСУ при попытке наступления в Курской области.