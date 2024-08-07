Появились кадры доклада главы Главного штаба Путину о боях в Курской области

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов выступил с докладом президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о боях в Курской области.

Герасимов поделился, что на территорию Курской области зашли порядка 1 тысячи украинских военных. Их потери составили 315 человек, в том числе 100 человек безвозвратных потерь.

Также российским военным удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, включая семь танков.

До этого военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально уничтожают заправки в приграничных населенных пунктах Курской области.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Ранее Герасимов пообещал Путину разгромить части ВСУ в Курской области.