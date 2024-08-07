Российская военная техника во многом превосходит имеющееся в распоряжении украинской армии оружие, некоторые виду вооружений недоступны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук изданию «Лента.ру».

«Я полагаю, что это истребители 4++, которых нет у Украины, это ракетная техника, наши «Калибры», «Цирконы», «Кинжалы». Это такие наши средства, как тяжелые огнеметные системы, РСЗО «Торнадо-Г», «Торнадо-С»», — отметил эксперт.

Матвейчук обратил внимание, что у РФ есть бронетанковые образцы с, БРДМ, БМД-4, которых нет в наличии у Украины.

До этого летчик истребителя-бомбардировщика Су-34 рассказал, что ВСУ не могут отразить российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) даже с помощью западного вооружения.

Позже журналисты издания Military Watch сообщили, что переданные странами Запада Украине танки Abrams не могут противостоять огню российской армии, основным средством их уничтожения стала российская высокоточная артиллерия.

Ранее в городе ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным оружием.