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В Генштабе заявили об остановке движения украинских войск вглубь России

Герасимов: продвижение украинских войск вглубь России было остановлено

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. На совещании, проводимом президентом России Владимиром Путиным, Герасимов доложил, что действия подразделения прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, а также удары авиации, ракетных войск и артиллерии остановили продвижение ВСУ вглубь территории на Курском направлении.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий Курской области.

Он назвал ситуацию в регионе контролируемой. По его словам, в течение суток из зоны боевых действий в Курской области выехало несколько тысяч человек.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.

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