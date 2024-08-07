В Минобороны Литвы допустили закупку беспилотников после их теста на Украине

Правительство Литвы рассматривает возможность закупки беспилотников у поставщиков, которые предоставляли свои разработки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает «Sputnik Литва».

«Я думаю, что заключение контрактов станет вопросом нескольких недель, и мы надеемся, что все дроны в этом году прибудут туда, где они нужны, — на Украину. Литовские компании, судя по всему, будут теми, у кого армия Литвы будет закупать FPV-дроны», — сказал министр.

По данным литовского оборонного ведомства, на текущий момент свои беспилотники на Украине испытали пять производителей из Литвы.

Накануне Лауринас Касчюнас сообщил, что Литва закупила противотанковые ежи и «зубы дракона». Их направили к границе с Россией и Белоруссией для установки. По словам министра, «средства контрмобильности» были закуплены у отечественных производителей за €4 млн.

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