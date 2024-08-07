Киев хочет эвакуировать 23 населенных пункта Сумской области

Украинские власти под предлогом обеспечения безопасности собираются принудительно вывезти порядка 6 тыс. человек, проживающих в Сумской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Владимир Артюх.

«Я только что подписал распоряжение об осуществлении обязательной эвакуации 23 населенных пунктов пяти общин Сумского района», — сообщил он.

По словам Артюха, среди шести тысяч эвакуированных местных жителей будут порядка 425 детей.

Недавно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ пытаются скрыть от жителей населенных пунктов, расположенных на границе Херсонской и Николаевской областей, создание фортификационных сооружений, принудительно эвакуируя население с этих территорий.

До этого сообщалось, что власти Украины расширяют список населенных пунктов Харьковской области, откуда проводится принудительная эвакуация людей.

Ранее более 4 тыс. человек эвакуировали из Харьковской области.