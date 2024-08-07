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Военкор назвал цель атак ВСУ на приграничные заправки в Курской области

Военкор Поддубный: ВСУ уничтожают заправки под Курском, чтобы помешать эвакуации

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально уничтожают заправки в приграничных населенных пунктах Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, украинские военные делают это с использованием «средств огневого поражения». Осуществляя такие атаки, они пытаются помешать эвакуации мирных жителей из зоны боев, заявил военкор.

Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. В нападении приняли участие около 300 украинских солдат, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли 16 единиц техники, в том числе шесть танков.

Уже вечером в Минобороны России заявили об отражении атаки ВСУ и отступлении их штурмовой группы вглубь своей территории. Тем не менее ситуация в Курской области оставалась напряженной. Всю ночь российские военные совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ продолжали ликвидировать украинские войска в приграничных районах.

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.

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