В США заявили, что ВСУ вынуждены использовать оружие НАТО без резерва

Российские военные диктуют условия на поле боя в зоне спецоперации, из-за чего вынуждают Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовать поставляемое западными странами вооружение без возможности создания резервов. Об этом сообщил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

«Россия контролирует поле боя. Россия создает обстоятельства, в которых она диктует, как ВСУ будут использовать вооружения. ВСУ не смогут создать какой-то стратегический резерв, они должны немедленно отправлять вооружение на поле боя, исходя из того, какие действия предпринимают ВС России», — сказал он.

По словам эксперта, российские войска бросают в бой все свои ресурсы, а затем, «когда эти ресурсы заканчиваются, российская армия делает то, что она всегда делает».

«Их не остановить. Это доказывает то, что Россия побеждает, даже всего этого нового вооружения от НАТО недостаточно», — резюмировал Риттер.

До этого издание Forbes сообщало, что российские военнослужащие заминировали пути снабжения ВСУ.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.