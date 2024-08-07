Власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной

Глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил, что обстановка в населенном пункте остается напряженной. Его слова передает РИА Новости.

«У нас очень напряженно <…> некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — пояснил чиновник.

До этого первый зампред правительства РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину дано поручение направить первый транш средств на переселение жителей в Курской области.

По словам Мантурова, сумма транша составит 1,8 млрд рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Войска прикрытия государственной границы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки ВСУ и наносили огневое поражение по противнику на территории Сумской области.

Ранее глава Крыма Аксенов обратился к «братской» Курской области.