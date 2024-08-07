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На Западе назвали атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной

Аналити Паройнен: попытка ВСУ атаковать Курскую область абсолютна бессмысленна

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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область является абсолютно бессмысленной с оперативной и стратегической точек зрения и выглядит как грубая трата людей и ресурсов. Об этом заявил аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен, его слова приводит издание New York Times.

«Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах», — сказал эксперт.

В статье утверждается, что у российской армии есть достаточные резервы войск для отражения атаки в Курской области, которая может еще больше растянуть и без того уступающие по численности украинские войска.

Утром 6 августа диверсионная группа ВСУ попыталась пересечь границу и прорваться на территорию Курской области. В частности, около 300 украинских бойцов атаковали позиции Вооруженных сил РФ в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

В ответ российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области. 7 августа министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны всю ночь ликвидировали украинские формирования в приграничных районах. В результате им удалось уничтожить 50 единиц техники и до 290 диверсантов.

Ранее в Курской области организовали вывоз жителей с обстреливаемых территорий.

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Атаки на Курскую область
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