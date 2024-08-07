Российский полковник оценил резервы ВСУ

Закон о мобилизации обеспечил армию Украины достаточными резервами, однако моральный дух украинских военнослужащих весьма низкий. Об этом заявил военный эксперт, отставной полковник Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».

По его словам, резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении в значительной мере исчерпаны. Однако Киев принял закон о мобилизации, благодаря которому формируются новые подразделения.

«Другое дело, что не получается провести ротацию, подготовить военнослужащих для выполнения боевых задач», — сказал Кошкин.

Полковник отметил, что западные военные эксперты сообщают о деморализации украинских военных, которая стала одной из причин успехов России на фронте.

Кошкин призвал не расслабляться и продолжать выполнять цели спецоперации, поскольку украинская армия обладает достаточными резервами, несмотря на проблемы в ВСУ.

До этого замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинских войск нет людских ресурсов для захвата Курской атомной электростанции (АЭС).

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли беременную женщину в Курской области.