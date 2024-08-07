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«Прощупывают оборону»: военные раскрыли смысл наступления ВСУ на Курскую область

Генерал Липовой: ВСУ в Курской области проверяют охрану границы и оборону

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Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область – это проверка состояния охраны государственной границы и территориальной обороны, заявил генерал-майор запаса Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv. Уточняется, что ВСУ контролируют несколько населенных пунктов и пытаются прикрыть диверсионную группировку с помощью ПВО.

По мнению Липового, атака Украины на приграничный регион является терактом, причем далеко не последним в перспективе.

«Прощупывается наша территориальная оборона, состояние охраны границы и так далее, — объяснил Липовой. — Вопрос в другом: в том, что за короткое время попытки прорыва было уничтожено больше половины тех террористических отрядов».

Напомним, военкоры называют сложной ситуацию в Курской области, куда прорывается украинская диверсионная группировка. По данным Минобороны, позиции российских войск атаковали порядка 300 украинских военных с боевой техникой. Пройти диверсантам вглубь региона не дают российские военные при содействии боевых самолетов, ракетных войск и огня артиллерии, дополнительные силы направили на защиту Курской АЭС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с правительством обстановку в Курской области.

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