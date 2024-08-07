Участник СВО украл бутылку спиртного из магазина, когда искал задолжавшего ему друга

Троицкий районный суд Челябинской области осудил участника СВО за разбой и приговорил его к условному наказанию с испытательным сроком на пять лет. Об этом сообщает портал 31tv.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда, как пишут журналисты, 28-летний мужчина с топором и в балаклаве пошел в магазин, параллельно ища друга, которому он занял деньги. Придя в торговую точку, военный якобы начал угрожать продавцу, после чего украл с прилавка бутылку алкоголя и скрылся.

Как сообщает портал, обвиняемый ранее уже был судим. Он отбывал наказание, но решил принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. В апреле 2023 года мужчину помиловали и освободили от дальнейшего отбывания наказания.

До этого в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы сообщили, что в Москве задержали и оштрафовали жителя Зеленограда за демонстрацию нацистской символики. По неподтвержденной информации, оштрафованный был ранее осужден по уголовной статье, но завербовался в колонии в ЧВК «Вагнер» и уехал на СВО.

Ранее российский военный получил пять лет колонии за решение провести время с семьей.