Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS американского производства США. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, российские военные сбили зенитную управляемую ракету ЗРК «Patriot» производства США.

Также Минобороны России сообщило, что российские войска поразили украинский нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ.

В министерстве также добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области подразделение Вооруженных сил Украины численностью свыше 400 человек попало под удар российской армии.

Незадолго до этого он сообщал, что удар был нанесен по складу в городе Нежин Черниговской области Украины, где рядом был пункт дислокации.

Ранее ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом ВСУ под Одессой.