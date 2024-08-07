Начат поиск военных Украины, атаковавших Курскую область

Российский Следственный комитет (СК) устанавливает личности украинских военных, приказавших атаковать Курскую область. Об этом в Telegram-канале ведомства сообщила официальный представитель СК страны Светлана Петренко.

«Следователи принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов», — поделилась Петренко.

Она добавила, что следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военных.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Войска прикрытия государственной границы вместе с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки ВСУ.

Ранее врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что более 300 человек разместили в ПВР.