В Минобороны заявили об ударе по иностранным наемникам Украины

Российские войска поразили украинский нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области подразделение Вооруженных сил Украины численностью свыше 400 человек попало под удар российской армии.

Незадолго до этого он сообщал, что удар был нанесен по складу в городе Нежин Черниговской области Украины, где рядом был пункт дислокации.

Ранее ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом ВСУ под Одессой.