Подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки улучшили тактическое положение в своей зоне ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении подчеркивается, что за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад украинских войск. Места их дислокации находились около населенного пункта Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Также часть формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены у населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

«Отражена контратака штурмовой группы 1-й бригады Нацгвардии [Украины]», — добавили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, в ходе сражений украинские войска потеряли более 530 солдат и одну боевую машину пехоты Bradley. Российские военные вывели из строя 18 автомобилей, один бронетранспортер М113, одну самоходную артиллерийскую установку AS-90, одну станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять гаубиц. Кроме того, ВСУ лишились четырех складов с боеприпасами.

Ранее подразделения группировки «Запад» заняли более 30 опорных пунктов украинских войск.