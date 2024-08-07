Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, бои шли в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка в Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате украинские войска потеряли до 220 бойцов.

Из техники были уничтожены шесть танков, две боевых машины пехоты, четыре БТР, шесть пикапов, две САУ «Бук», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» из Польши, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при содействии боевых самолетов, ракетных войск и огня артиллерии воспрепятствовали продвижению Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России на Курском направлении.

Также российское оборонное ведомство сообщало, что подразделения украинской армии, атаковавшие пограничные районы Курской области, за сутки боевых действий потеряли до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники.

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