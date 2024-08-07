Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ в Сумской и Харьковской областях

МО РФ: ВСУ потеряли шесть танков в Сумской и Харьковской областях

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, бои шли в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка в Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате украинские войска потеряли до 220 бойцов.

Из техники были уничтожены шесть танков, две боевых машины пехоты, четыре БТР, шесть пикапов, две САУ «Бук», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» из Польши, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при содействии боевых самолетов, ракетных войск и огня артиллерии воспрепятствовали продвижению Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России на Курском направлении.

Также российское оборонное ведомство сообщало, что подразделения украинской армии, атаковавшие пограничные районы Курской области, за сутки боевых действий потеряли до 260 бойцов и 50 единиц бронетехники.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами