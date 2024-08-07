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ВСУ обстреляли село в Белгородской области, есть пострадавшая

Гладков: жительница села Колотиловка получила контузию во время обстрела ВСУ

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Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Колотиловка Краснояружского района, в результате которого пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, женщина с контузией сама обратилась в районную больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь и передали бригаде скорой помощи, чтобы те доставили ее в областную больницу для дальнейшего обследования.

В селе снаряды попали в один частный дом и два гаража. Также во время обстрела оказались уничтожены два легковых автомобиля. В двух социальных объектах пробита кровля и выбиты окна.

Информация о последствиях обстрела уточняется, отметил Гладков.

До этого Гладков заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино. По его словам, в атаке на дом были задействованы два беспилотника. Один из дронов влетел в окно квартиры, в результате чего было повреждено остекление. После атаки второго БПЛА произошел пожар в этой же квартире.

Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.

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