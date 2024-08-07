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На Запорожской АЭС рассказали о радиационном фоне после атаки ВСУ

ЗАЭС: контроль радиационного фона полностью восстановлен после атаки ВСУ на пост

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РИА Новости

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшин рассказал РИА Новости, что контроль радиационного фона после атаки ВСУ на пост измерения полностью восстановлен.

«Радиационный контроль в зоне наблюдения обеспечен в полном объеме, радиационный фон находится в пределах природных значений. После атаки ВСУ по одному из постов радиационного контроля специалистами станции был выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки», — пояснил Яшин.

В результате обстрела со стороны ВСУ в конце июня пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области был полностью уничтожен. Представители МАГАТЭ получили все соответствующие свидетельства обстрела.

6 августа Минобороны РФ обеспечило безопасность плановой ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Для проведения ротации на маршруте следования — от разрушенного моста у села Каменское до самой ЗАЭС — был объявлен режим прекращения огня.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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